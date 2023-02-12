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Сколько человек работают фрилансерами в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Февраля 2023, 19:19
Сколько человек работают фрилансерами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глобализация, развитие технологий, смена поколений и их предпочтений, пандемия COVID-19 дали толчок стремительному росту нестандартных форм занятости. Традиционная наемная занятость переходит в сторону экономики свободного заработка, или фриланса, который стал неотъемлемой частью рынка труда. Специалисты Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК провели анализ и выяснили сколько фрилансеров официально работали в Казахстане в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На сегодня довольно сложно оценить реальные объемы рынка фриланс-услуг не только в мире, но и в Казахстане, многие фрилансеры остаются вне поля зрения, например, выполняя проекты для иностранных компаний. Тем не менее этот рынок продолжит набирать обороты, потому что это удобно для фрилансеров и выгодно для работодателей. Некоторые фрилансеры выбирают этот стиль работы, потому что их привлекают автономность и гибкость. Другие руководствуются экономическими обстоятельствами и условиями рынка труда. Эксперты ЦРТР, проведя анализ наличия у казахстанцев обязательных пенсионных взносов при отсутствии социальных отчислений в этом же месяце от этого же работодателя, пришли к выводу, что в 2021 году в Казахстане работали фрилансерами более 1 млн человек. При этом 78% фрилансеров совмещали такую работу с наемной занятостью», - сообщили в Минтруда.

Среднемесячная численность фрилансеров в Казахстане достигла 255,8 тыс. человек. В 2021 году 48% фрилансеров работали только на одного работодателя, 18% – на двоих, 10% – на троих. Основная часть фрилансеров приходится на отрасли образования, торговли (по 15%), а также сектор госуправления и соцобеспечения (13%).

Средний доход составил 124 тыс. тенге, медианный – 65 тыс. тенге. Это свидетельствует о большом количестве лиц с небольшой суммой вознаграждения по договору. При этом наиболее высокий доход свойственен сферам профессиональной и научной деятельности (средний доход в 211 тыс. тенге и медианный – 111 тыс. тенге), горнодобывающей промышленности (209 тыс. и 149 тыс. тенге), информации и связи (188 тыс. и 93 тыс. тенге).

В отношении регионов совокупно на города Алматы, Астана и Шымкент приходится порядка 41% всех фрилансеров, в том числе только на Алматы – 22%.

«Многие организации привлекают к работе фрилансеров под конкретные проекты, что позволяет им избежать длительного процесса отбора и найма работников с определенным набором навыков. Благодаря этому бизнес сокращает издержки на персонал и инфраструктуру. Работая фрилансером, вы можете решать, когда работать, где работать, с кем работать и сколько стоит ваша работа, исходя из ваших знаний и навыков на рынке. Однако работники свободного заработка чаще всего остаются вне систем социальной защиты, в некоторой степени ограничены в трудовых правах, обычно предоставляемых в рамках традиционной занятости, таких как ежегодные отпуска, больничные, повышение квалификации и прочее», – отметила директор департамента стратегии ЦРТР Улпан Шегенова.


Минтруда РК   Занятость   Трудоустройство  
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