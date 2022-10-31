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Сколько человек проживает в Павлодарской области

31 Октября 2022, 05:39
Сколько человек проживает в Павлодарской области
31 Октября 2022, 05:39

Сколько человек проживает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сколько человек проживает в Павлодарской области, подсчитали статисты. Более 70% населения - жители трех городов региона. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации руководителя областного департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Жакана Жакенова, численность населения региона на 1 сентября достигла 754857 человек, в том числе 532597- горожане.

«За январь-август родилось 7115 младенцев, из которых 3655 – мальчики, - отметил Жакан Жакенов. - На сотню родившихся девочек приходится 106 мальчиков».

В этот же период умерло 5111 жителей области, больше половины – мужчины. Чаще люди умирают от болезней системы кровообращения – 20 %, новообразований – 10,7 % и 9,5 % от заболеваний органов дыхания. Естественный прирост населения - 2004 человека.

За этот период было зарегистрировано свыше трех тысяч браков, это более чем в четыре раза больше чем разводов. Правда, специалисты уточняют, что привели данные без учета решений судов о расторжении браков.

Фото с сайта Pavlodarnews.kz


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