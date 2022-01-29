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Сколько человек провакцинированы Pfizer в Казахстане
29 Января 2022 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
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По данным МВК, на 28 января 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано: I компонентом - 616 466 человек, II компонентом - 325 194 человек. Из них: I дозой подростки – 502 417, беременные женщины – 25 465, кормящие женщины – 79 132; II дозой подростки – 264 701, беременные женщины – 15 709, кормящие женщины – 44 773.
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