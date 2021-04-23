Сколько человек провакцинировано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,7 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 22 апреля зарегистрировано 698 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 613 случаев с симптомами и 85 без симптомов. Выписано всего 360 человек, поступило – 394. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 792 человека (105 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего - 235 человек (215 свободных коек). На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 93, по High flow занято 87 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 954 пациента, с симптомами – 5 278 (с легкой и средней степени), без симптомов – 676», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинировано 6 530 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 22 апреля провакцинировано — 161 953 человек.

На сегодняшний день функционируют 205 пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад с 1 827 медицинскими работниками.

22 апреля получен 7-ой транш вакцины в количестве 34 900 доз (1 компонента).