НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек протестировано на вероятность заражения индийским штаммом? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день протестировано экспресс-методом 55 человек. Это люди, у которых уже установлен диагноз коронавирусной инфекции. Из них 55 % - вероятная мутация индийского штамма. То есть мы говорим, что это 30 проб. Это все по городу Нур-Султану. Сегодня была также установлена циркуляция индийского штамма в городе Алматы. Это всего одна проба на сегодня, установлена из всех, которые были протестированы вчера», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что ПЦР-скрининг определяет мутацию, характерную для индийского штамма.

«Для того чтобы получить достоверный результат, проводится полногеномное секвенирование. То есть, рассматривается полностью цепочка ДНК вируса и определяется наличие этой мутации, характерной для индийского штамма. Этот анализ, как правило, достаточно длительный и трудоемкий, и на него затрачивается порядка трех недель», - пояснила спикер.

То есть, специалисты сначала провели экспресс-тестирование и выявили методом ПЦР.

«Теперь эти же пробы будут тестированы в течение трех недель. Тогда мы уже точно будем знать, подтвердится ли полногеномное секвенирование на наличие индийского штамма. Хотя, в принципе, ПЦР-системы достаточно чувствительные и определяет мутацию того или иного вида коронавируса», - добавила Айжан Есмагамбетова.