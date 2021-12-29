Сколько человек прошло ревакцинацию в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек подлежит ревакцинации в столице, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оптимальным сроком для ревакцинации считается полгода после вакцинации. Так, с 22 ноября по всей стране стартовала ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции. На сегодня в столице ревакцинацию от КВИ получили порядка 19 тысяч человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений», - сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, по городу Нур-Султан в настоящее время ревакцинации подлежат (получившие полный курс вакцины за февраль, март, апрель, май, июнь, июль) 244 824 человек, из которых всего 19 321, или 7,9 %, человек ревакцинированы.

«Стоит помнить, что увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Для удобства жителей столицы пункты вакцинации продолжат свою работу и в праздничные выходные дни», - добавила Сархат Бейсенова.



