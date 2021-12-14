Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ревакцинацию получили 136 тысяч граждан РК», - сказал Алексей Цой.

Министр также сообщил, что на сегодня заболеваемост в республике снижается и занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных - 20%.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от КВИ в Казахстане привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,8%, вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего взрослого населения. Было отмечено, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,6%, вторым компонентом – 43,8% от численности населения.



