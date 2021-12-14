Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ревакцинацию получили 136 тысяч граждан РК», - сказал Алексей Цой.
Министр также сообщил, что на сегодня заболеваемост в республике снижается и занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных - 20%.
Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от КВИ в Казахстане привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,8%, вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего взрослого населения. Было отмечено, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,6%, вторым компонентом – 43,8% от численности населения.
- В Казахстане составлен пул из 934 инвестиционных проектов в АПК
- Ряд поручений в сфере развития АПК озвучил Аскар Мамин
- Зависимость от импортных продуктов питания снимут в РК к 2023 году
- Спрос на продукты питания вырастет на 70% к 2050 году
- Более тысячи новых рыбоводных хозяйств появятся в Казахстане
- Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана