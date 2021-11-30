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Сколько человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие группы населения будут охвачены ревакцинацией в первую очередь, сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения, на первом этапе ревакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет, лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат на антитела против КВИ», - уточнил Марат Шоранов.
На втором этапе, как отметил вице-министр, ревакцинацией будут охвачены лица, завершившие вакцинацию двумя дозами. На сегодня ревакцинировано 9 412 человек.
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