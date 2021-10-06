Сколько человек прошли перепись населения в Костанайской области
«В нашей области 863 тысячи человек. Чтобы каждого жителя переписать предусмотрено 125 тенге. Соответственно, 107 миллионов тенге будет направлено на перепись населения в Костанайской области. 26-27 миллионов тенге будут сэкономлены за счёт того, что многие будут проходить перепись онлайн. А это значит, будет считаться 125 тенге только за семью в целом», - сообщил А. Галымжанов.
Он напомнил, что предусмотрено несколько способов для ответа на вопросы переписи. Это специализированный сайт sanaq.gov.kz, авторизация через портал E-Gov, а также используя мобильное приложение Aitu.
«По состоянию на 3 октября в области перепись прошли онлайн 226 424 человека или 26,3%. По количеству прошедших перепись онлайн лидирует город Костанай, здесь на вопросы переписи населения ответили 61 363 человека (24,2%).
Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Наурзумский район. Здесь зафиксирован охват 45,8% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 10004 человек). На втором месте Жангельдинский район. Здесь данный показатель достиг 43,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 11747 человек)», - добавил А. Галымжанов.
С 1 октября уже начался этап сплошного обхода с целью полного охвата населения. Он продлится до 30 октября.
«На данный момент в качестве переписного персонала набрано по области 1195 человек. Среди них 145 инструкторов-контролеров и 993 интервьюеров. Хочу отметить, что принятые сотрудники привиты от COVID (53%), умеющие работать с планшетом и компьютером, - сказал руководитель ведомства. — Со всеми интервьюерами организовано обучение по работе с планшетом, о методах проведения опроса. Те, кто ответил на вопросы переписи в режиме онлайн, показывают уведомление о прохождении. Интервьюер, убедившись в том, что все находящиеся в жилом помещении прошли перепись, следует по следующему адресу своего участка».
Айбек Галымжанов также рассказал о том, как узнать интервьюера и проверить его личность, в случае, если перепись онлайн пройти не удастся.
«На интервьюере будет синий шарф и сумка с логотипом переписи населения, планшет с электронными переписными листами, а также бейдж-удостоверение.
На данном удостоверении есть фотография, полное ФИО интервьюера и руководителя территориального департамента статистики, заверенное подписью и печатью. В верхней части удостоверения будет указан регистрационный номер. Данный номер можно ввести в строку «поиск интервьюера» на сайте sanaq.gov.kz, после чего на сайте будут отображены данные интервьюера. Также личность интервьюера можно проверить, позвонив по номеру 1446», - пояснил он.
На период переписи онлайн в регионе созданы мобильные участки с доступом к сети интернет: в здании «Сары-Арка автопром», «Казпочта», а также в самом Департаменте для самостоятельного прохождения респондентами переписи населения.
Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.
О том, как узнать интервьюера, подробнее можно прочесть здесь.