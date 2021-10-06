Сколько человек прошли перепись населения в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уже больше месяца по всей стране идёт перепись населения. О том, как процесс проходит в Костанайской области в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель департамента Бюро национальной статистики по Костанайской области Айбек Галымжанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области 863 тысячи человек. Чтобы каждого жителя переписать предусмотрено 125 тенге. Соответственно, 107 миллионов тенге будет направлено на перепись населения в Костанайской области. 26-27 миллионов тенге будут сэкономлены за счёт того, что многие будут проходить перепись онлайн. А это значит, будет считаться 125 тенге только за семью в целом», - сообщил А. Галымжанов.

Он напомнил, что предусмотрено несколько способов для ответа на вопросы переписи. Это специализированный сайт sanaq.gov.kz, авторизация через портал E-Gov, а также используя мобильное приложение Aitu.

«По состоянию на 3 октября в области перепись прошли онлайн 226 424 человека или 26,3%. По количеству прошедших перепись онлайн лидирует город Костанай, здесь на вопросы переписи населения ответили 61 363 человека (24,2%).

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Наурзумский район. Здесь зафиксирован охват 45,8% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 10004 человек). На втором месте Жангельдинский район. Здесь данный показатель достиг 43,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 11747 человек)», - добавил А. Галымжанов.

С 1 октября уже начался этап сплошного обхода с целью полного охвата населения. Он продлится до 30 октября.

«На данный момент в качестве переписного персонала набрано по области 1195 человек. Среди них 145 инструкторов-контролеров и 993 интервьюеров. Хочу отметить, что принятые сотрудники привиты от COVID (53%), умеющие работать с планшетом и компьютером, - сказал руководитель ведомства. — Со всеми интервьюерами организовано обучение по работе с планшетом, о методах проведения опроса. Те, кто ответил на вопросы переписи в режиме онлайн, показывают уведомление о прохождении. Интервьюер, убедившись в том, что все находящиеся в жилом помещении прошли перепись, следует по следующему адресу своего участка».

Айбек Галымжанов также рассказал о том, как узнать интервьюера и проверить его личность, в случае, если перепись онлайн пройти не удастся.

«На интервьюере будет синий шарф и сумка с логотипом переписи населения, планшет с электронными переписными листами, а также бейдж-удостоверение.

На данном удостоверении есть фотография, полное ФИО интервьюера и руководителя территориального департамента статистики, заверенное подписью и печатью. В верхней части удостоверения будет указан регистрационный номер. Данный номер можно ввести в строку «поиск интервьюера» на сайте sanaq.gov.kz, после чего на сайте будут отображены данные интервьюера. Также личность интервьюера можно проверить, позвонив по номеру 1446», - пояснил он.

На период переписи онлайн в регионе созданы мобильные участки с доступом к сети интернет: в здании «Сары-Арка автопром», «Казпочта», а также в самом Департаменте для самостоятельного прохождения респондентами переписи населения.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

О том, как узнать интервьюера, подробнее можно прочесть здесь.