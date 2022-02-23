Сколько человек прошли обучение в Академии госуправления при Президенте РК рассказал Ерлан Әбіл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании коллегии Агентства РК по делам государственной службы по итогам 2021 года ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Әбіл подвел итоги работ Академии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

Подготовка государственных служащих в Академии осуществляется

по восьми программам магистратуры и четырем программам докторантуры.

В 2021-2022 учебном году запустили новую магистерскую образовательную программу «Государственное управление» без отрыва от производства со сроком обучения один год.

В 2021 году Академия выпустила 144 магистранта и зачислила 167 обучающихся по результатам конкурса, в том числе в магистратуру по госзаказу 120 человек, в докторантуру – 12.

На данный момент за счет Астанинского хаба обучаются 10 человек, за счет Фонда Ханнса Зайделя – 10, платно – 25.

Прием на обучение в Академию осуществлялся в онлайн-формате через информационную систему Академии с 1 марта по 5 июня 2021 года.

Одним из новшеств приема 2021 года являлось требование по предоставлению сертификата QAZAQ RESMI TEST или Казтест, которые определяют уровень владения государственным языком.

Для оценки аналитических способностей и умения анализировать стратегические и программные документы по примеру отбора в Президентский молодежный кадровый резерв претенденты должны были в ограниченное время и объеме сформировать ответ на ситуационные задачи по профилю программ обучения. Мотивационное эссе было исключено из перечня требуемых документов.

В информационной системе приема в Академию было подано 680 заявок, из них 287 человек завершили регистрацию с прикреплением полного пакета документов, кроме сертификата о владении английским языком.

В итоге на этапе отбора были допущены 201 человек, что на 56% меньше, чем в 2020 году.

Анализ результатов анкетирования показал, что одними из основных причин отказов от поступления в Академию являются опасения претендентов потери работы ввиду сокращения штатной численности госслужащих, а также недостаточное владение английским языком.

По итогам проверки деятельности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Администрацией Президента РК в Академии по вопросам приема отмечены ряд замечаний, которые устранены, либо на стадии исправления.

На данный момент утверждены Правила приема на 2022 год, План работы приемной кампании на 2022 год и совершенствуется информационная система приема.

В 2021 году в Академии и ее филиалах в рамках курсов переподготовки и повышения квалификации по проектному менеджменту прошли обучение свыше пяти тысяч человек.