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Сколько человек проголосовали на выборах в Кызылординской области

25 Июля 2021 13:34
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Сколько человек проголосовали на выборах в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 11:00 часов 23.6 % избирателей в Кызылординской области проголосовали на выборах акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В области сегодня работают 54 избирательных участка. В регионе в качестве избирателей зарегистрирован 36 071 человек. До 11:00 успел проголосовать 8501 человек, это составило 23,6%.

По Аральскому району проголосовало 1172 человека или 14.6 %. В Казалинском районе - 970 человек или 36.3 %. В Кармакшинском районе проголосовали 509 человек или 14.9 %. В Жалагашском районе - 680 человек или 18.9%. В Сырдариинском районе проголосовали 779 человек.

В Шиелинском районе - 1815 человек, 43.0%. В Жанакорганском районе - 2576 человек, 22.7%.

«Выборы проходят в соответствии с конституционным законом, не выявлено правонарушений. По области в 54 избирательных участках находятся 313 наблюдателей от политических партий, общественных организаций», - прокомментировали в областном избирательном комитете.



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#Кызылординская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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