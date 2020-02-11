Сколько человек продолжает получать медицинскую помощь после событий в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек продолжает получать медицинскую помощь после трагических событий в Кордайском районе, рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что на сегодня ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабильная. Все правоохранительные органы и акиматы работают.

«За прошедшие 5 дней за медицинской помощью обратился 141 человек, из них 19 сотрудников полиции, к сожалению, 10 человек погибло. Семьям погибших оказана помощь от местных спонсоров и акиматов. Правительственная комиссия высказала соболезнования всем семьям погибших от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Мы приняли участие во всех мероприятиях», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким добавил, что сейчас медицинскую помощь получают 13 человек в Кордайской районной больнице, 25 человек - в городе Алматы.

«Находившиеся в Кыргызстане 9 человек были возвращены в Алматы и Тараз. В Кордай из Алматы были приглашены 10 опытных врачей», - добавил Бердибек Сапарбаев.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.