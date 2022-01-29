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Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области

29 Января 2022 16:31
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Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов проинформировал население о ходе следствия по фактам январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил на брифинге Рашад Утеуов, по фактам организации массовых беспорядков и нападения на здание акимата Павлодарской области проводится досудебное расследование по трем уголовным делам, в отношении одного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В последующем уголовные дела переданы по подследственности в ДКНБ по Павлодарской области. Ущерб, причиненный акимату области преступными действиями злоумышленников, составил более двух млн тенге.

«Вместе с тем, жертв среди участников массовых беспорядков, как со стороны гражданских лиц, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов нет. Разграблений магазинов, хищения оружия и боеприпасов, фактов мародерства, уничтожения и повреждений объектов малого и среднего бизнеса на территории области не допущено. Все следственные действия проводились в строгом соответствии с действующим законодательством, всем задержанным предоставлены квалифицированные защитники», - заверил Рашад Утеуов.

Было отмечено, что одновременно за участие в несанкционированном митинге по статье 488 КРКоАП привлечено к административной ответственности 435 граждан, из них административному аресту подвергнуто 324 лица, оштрафованы 18 граждан. За нарушение режима комендантского часа в период чрезвычайного положения с 5 по 13 января 2022 года по статье 476 КРКоАП привлечено к административной ответственности 813 человек, в том числе подвергнуты административному аресту 206 граждан, наложен штраф в отношении 251 лица, предупреждены – 565 граждан.

Проведена профилактическая беседа с 682 лицами, которые затем отпущены домой.

«Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым следственным и оперативно-профилактическим мероприятиям, соблюдать спокойствие и выполнять законные требования сотрудников полиции», - добавил Рашад Утеуов.


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#Павлодарская область   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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