+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек привиты вакциной Pfizer в Казахстане

19 Февраля 2022 09:44
Поделиться:
Сколько человек привиты вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 18 февраля, первым компонентом вакцины Pfizer против коронавируса в Казахстане провакцинированы 789 008 человек, вторым компонентом - 523 465 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Почти девять миллионов казахстанцев вакцинированы против COVID-19
Два человека умерли от коронавируса с признаками КВИ 82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ 3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Из них первой дозой: подростки – 654 337, беременные женщины – 30 275, кормящие женщины – 101 288.

Второй дозой: подростки – 434 643, беременные женщины – 21 120, кормящие женщины – 67 645.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Почти девять миллионов казахстанцев вакцинированы против COVID-19
Два человека умерли от коронавируса с признаками КВИ
82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ
3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Популярное
1 После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
2 Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
3 Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК
4 Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
5 Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
6 Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Читайте также
1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
После интервью Президента многие вещи стали понятными – Азамат Жылтыркозов
Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
Алия Мустафина назначена директором Архива Президента РК
Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив