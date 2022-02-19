Новости
Сколько человек привиты вакциной Pfizer в Казахстане
19 Февраля 2022 09:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 18 февраля, первым компонентом вакцины Pfizer против коронавируса в Казахстане провакцинированы 789 008 человек, вторым компонентом - 523 465 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеДва человека умерли от коронавируса с признаками КВИ 82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ 3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Из них первой дозой: подростки – 654 337, беременные женщины – 30 275, кормящие женщины – 101 288.
Второй дозой: подростки – 434 643, беременные женщины – 21 120, кормящие женщины – 67 645.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
4 Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
Оставить комментарий
Читайте также
- Почти девять миллионов казахстанцев вакцинированы против COVID-19
- Два человека умерли от коронавируса с признаками КВИ
- 82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ
- 3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- 1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн