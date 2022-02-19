Сколько человек привиты вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 18 февраля, первым компонентом вакцины Pfizer против коронавируса в Казахстане провакцинированы 789 008 человек, вторым компонентом - 523 465 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них перво й дозой: подростки – 654 337, б еременные женщины – 30 275, к ормящие женщины – 101 288.