Сколько человек привилось вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек привилось Вакциной Comirnaty (Pfizer) сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 188 906 человек, в том числе 150 669 подростков и 38 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 19 386 человек», - сказал Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом за последние две недели снизилась на 31%.

«В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Глава минздрава добавил, что репродуктивное число составляет – 0,89 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.



