Сколько человек привилось вакциной от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек привились вакциной от коронавирусной инфекции в Нур-Султане, рассказала главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе начата вакцинация с 1 февраля медицинских работников, с 1 марта педагогов и сотрудников силовых структур. На сегодня первым компонентом охвачено более 2 тысяч лиц, вторым компонентом – более 800 человек», - сообщила Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в акимате.

«При регистрации случаев COVID-19 Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля принимаются незамедлительные меры по выявлению и лабораторному обследованию близких контактных как по домашнему очагу, так и по месту работы и учебы с проведением противоэпидемических мероприятий для локализации очагов, а также принимаются ограничительные и карантинные меры, но эти меры не могут быть постоянными, поскольку они влияют практически на все сферы жизнедеятельности», - отметила главный санитарный врач города.

Ранее сообщалось, что в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 33,8% по сравнению с январем. На сегодня столица находится в «желтой зоне».