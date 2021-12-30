Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 2 524 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Всего вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в регионе привито 2 524 человека. Из них: 135 беременных женщин; 1296 кормящих матерей; 1092 подростка в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним, женщины прививки получают по их добровольному согласию. Подростки вакцинируются с согласия их представителей.

Ранее сообщалось, что число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области снизилось втрое.