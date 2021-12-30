+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

30 Декабря 2021 01:24
Поделиться:
Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 2 524 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Новости по теме
725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки
Провести Новый год в семейном кругу призвали акмолинцев санврачи Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане Определены победители путевок среди вакцинированных в Нур-Султане

«Всего вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в регионе привито 2 524 человека. Из них: 135 беременных женщин; 1296 кормящих матерей; 1092 подростка в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним, женщины прививки получают по их добровольному согласию. Подростки вакцинируются с согласия их представителей.

Ранее сообщалось, что число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области снизилось втрое.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
725 человек прошло через границу санэпидслужбы в Павлодарской области за сутки
Провести Новый год в семейном кругу призвали акмолинцев санврачи
Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане
Определены победители путевок среди вакцинированных в Нур-Султане
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
3 393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
4 Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
5 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
6 Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Читайте также
Определены победители путевок среди вакцинированных в Нур-Султане
Свыше 13 тысяч человек привились препаратом Pfizer в Нур-Султане
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив