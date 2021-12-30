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Сколько человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
30 Декабря 2021 01:24
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 2 524 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
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«Всего вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в регионе привито 2 524 человека. Из них: 135 беременных женщин; 1296 кормящих матерей; 1092 подростка в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Напомним, женщины прививки получают по их добровольному согласию. Подростки вакцинируются с согласия их представителей.
Ранее сообщалось, что число тяжелобольных COVID-19 в Атырауской области снизилось втрое.
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