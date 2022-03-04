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Сколько человек привились вакциной «Pfizer» в Акмолинской области

4 Марта 2022 02:53
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Сколько человек привились вакциной «Pfizer» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первый компонент вакцины Comirnaty «Pfizer» получили 9915 акмолинцев. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый компонент вакцины Comirnaty «Pfizer» в Акмолинской области получили 9915 человек, в том числе 250 беременных, 2469 кормящих женщин, 7185 подростков.

Вторую дозу вакцины получили 7563 (11,4 %). Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы.

«Хочу напомнить, что в постановлении главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2, на сегодня контингент расширен и могут пройти вакцинацию Comirnaty «Pfizer» подростки в возрасте с 12 до 18 лет; беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности; женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет, а также лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп; лица, получившие первую дозу вакцины Comirnaty «Pfizer» за рубежом для завершения первичного курса вакцинации. Допускается проведение ревакцинации против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп с применением вакцины Comirnaty «Pfizer», - напомнила А. Мусина.

По словам спикера, с 22 ноября прошлого года в регионе получили ревакцинацию 99980 человек, что от подлежащего населения 46,5%, в том числе 4766 вакцинировались Comirnaty «Pfizer» (2080 медработников; 2351 лицо старше 50 лет).

«На сегодняшний день в области имеется возможность пройти ревакцинацию вакцинами QazVac, Vero Cell, Спутник V и Comirnaty «Pfizer», - резюмировала А. Мусина.

Напомним, по состоянию на 2 марта 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 394 344 человека, вторым компонентом – 9 010 266 человек.

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#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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