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    12:30, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько человек привились вакциной от коронавируса в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Нур-Султане, рассказали в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице завершается третья неделя вакцинации, которая проводится в поликлиниках медицинским работникам инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организаций первичной медико-санитарной помощи, приемных отделений многопрофильных стационаров. Из подлежащего контингента, а это порядка 6 300 человек, на сегодня провакцинировано 1980. Осложнений среди вакцинированных пациентов не выявлено», - сказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга в акимате.

    Она напомнила, что в настоящее время вакцинация проводится российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно с интервалом в три недели.


    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
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