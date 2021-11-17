Сколько человек привились препаратом Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на сегодня привились 1644 подростка и 251 беременная женщина. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК сообщила профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выступления спикер напомнила, что вакцина «Комирнати» производства Pfizer включена в список одобренных ВОЗ. По промежуточным данным этой организации, третья фаза клинических исследований с участием подростков 12-15 лет показала высокую эффективность и достаточно высокую безопасность препарата.

Профессор напомнила также, что вакцина «Комирнати» Pfizer рекомендована и беременным женщинам.

«Они входят в группу риска по тяжелому течению ковидной инфекции, поэтому самым эффективным способом защитить здоровье и свое, и будущего ребенка от COVID-19 - вакцинироваться. Если женщина не успела поставить прививку до беременности, рекомендовано сделать ее на сроке от 16 до 37 недель», - сообщила Р. Егембердиева.

По данным управления общественного здоровья Алматы, в городе препаратом Pfizer уже вакцинированы 2736 человек: 1644 подростка, 251 беременных и 841 кормящая женщина.

Как отметила Р. Егембердиева, решение вакцинировать эти категории алматинцев основано на опыте США, Германии, Великобритании, Израиля, Бельгии, Индии и ОАЭ.

Кроме того, спикер отметила, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.

«В нынешних реалиях беременные женщины и родители детей несут самостоятельную ответственность за свою жизнь и жизнь своего ребенка. Коронавирус для них гораздо опаснее, чем кратковременные побочные явления после прививки» , - подытожила инфекционист.