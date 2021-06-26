Сколько человек привились от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, за сутки прививки получили 1616 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 1616 местных жителей.

Среди привившихся: 70 медиков, 99 педагогов, 1 полицейский, 20 студентов, 7 сотрудников закрытых учреждений, 9 сотрудников правоохранительных органов, 13 госслужащих, 79 человек с хроническими заболеваниями, 1318 местных жителей.

Всего с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 76 491 человек. Вторым компонентом вакцин привито 40 334 местных жителя.

Напомним, 332 человека получают лечение от COVID-19 в стационарах Атырауской области.