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    11:14, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько человек привились от коронавируса в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, сколько граждан привились от коронавируса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила главный санитарный врач Нур-Султана, в городе продолжают работать более 100 прививочных кабинетов. Любая медицинская деятельность лицензируется, за организацию массовой вакцинации отвечает управление общественного здравоохранения в лице закрепленных городских поликлиник, которые получают временное разрешение на развертывание прививочных кабинетов.

    «По состоянию на 9 июня всего привито 9,4% всего населения города, или 111 683 человека двумя компонентами. Первым компонентом охвачено 169 632 человек, или 14,3 %. Всего во временных прививочных пунктах при ТРЦ, ТД привито первым компонентом 19 742 человек, или 11,6 % всего привитого населения, вторым компонентом – 9109 человек, или 8,1 %», - сказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в акимате.

    Напомним, ранее главный санврач Нур-Султана предупредила жителей, что с 10 июня нарушителей режима изоляции будут штрафовать на 87 510 тенге.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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