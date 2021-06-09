Сколько человек привились от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, сколько граждан привились от коронавируса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила главный санитарный врач Нур-Султана, в городе продолжают работать более 100 прививочных кабинетов. Любая медицинская деятельность лицензируется, за организацию массовой вакцинации отвечает управление общественного здравоохранения в лице закрепленных городских поликлиник, которые получают временное разрешение на развертывание прививочных кабинетов.

«По состоянию на 9 июня всего привито 9,4% всего населения города, или 111 683 человека двумя компонентами. Первым компонентом охвачено 169 632 человек, или 14,3 %. Всего во временных прививочных пунктах при ТРЦ, ТД привито первым компонентом 19 742 человек, или 11,6 % всего привитого населения, вторым компонентом – 9109 человек, или 8,1 %», - сказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в акимате.

Напомним, ранее главный санврач Нур-Султана предупредила жителей, что с 10 июня нарушителей режима изоляции будут штрафовать на 87 510 тенге.







