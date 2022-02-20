Сколько человек привились от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили более 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 267 490 человек. Второй компонент вакцин получили 251 960 человек. Вакциной Pfizer в области привиты 6 514 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.

«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.

Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 34 596 человек.