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Сколько человек привились от коронавируса в Атырауской области
20 Февраля 2022 23:23
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области прививки от коронавирусной инфекции получили более 267 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время первым компонентом различных вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привиты 267 490 человек. Второй компонент вакцин получили 251 960 человек. Вакциной Pfizer в области привиты 6 514 человек - беременные и кормящие женщины, а также подростки.
«Вакциной Pfizer женщины прививаются при их согласии, а подростки - с согласия законных представителей», - напомнили в пресс-службе управления.
Ревакцинированы от COVID-19 в Атырауской области 34 596 человек.
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