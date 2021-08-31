Сколько человек привились I компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 193 тысячи жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19. С 1 февраля в регион было доставлено 235 295 доз I компонента вакцин от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. За последние трое суток I компонентом вакцин от Covid-19 были привиты 3 687 человек. Всего же с 1 февраля I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 192 979 человек.
По контингенту в числе привившихся: 7 188 медицинских работников, 13 048 педагогов, 1 183 полицейских, 4 702 студента, 978 сотрудников закрытых учреждений, 3 590 сотрудников
правоохранительных органов, 2 511 государственных служащих, 12 644 человека с хроническими заболеваниями, 147 135 жителей региона.
С 1 февраля в регион доставлено 182 720 доз II компонента вакцин от коронавирусной инфекции. По данным на 30 августа, полный комплекс вакцин получили 139 279 человек.
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