+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 30 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек привились I компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области

31 Августа 2021 13:22
Поделиться:
Сколько человек привились I компонентом вакцин от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 193 тысячи жителей Атырауской области привились I компонентом вакцин от COVID-19. С 1 февраля в регион было доставлено 235 295 доз I компонента вакцин от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО
Число инфицированных COVID-19 сократилось в Атырауской области О ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации рассказали в Алматы Все детские сады перешли на штатный режим работы в СКО

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. За последние трое суток I компонентом вакцин от Covid-19 были привиты 3 687 человек. Всего же с 1 февраля I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 192 979 человек.

По контингенту в числе привившихся: 7 188 медицинских работников, 13 048 педагогов, 1 183 полицейских, 4 702 студента, 978 сотрудников закрытых учреждений, 3 590 сотрудников
правоохранительных органов, 2 511 государственных служащих, 12 644 человека с хроническими заболеваниями, 147 135 жителей региона.
С 1 февраля в регион доставлено 182 720 доз II компонента вакцин от коронавирусной инфекции. По данным на 30 августа, полный комплекс вакцин получили 139 279 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО
Число инфицированных COVID-19 сократилось в Атырауской области
О ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации рассказали в Алматы
Все детские сады перешли на штатный режим работы в СКО
Популярное
1 Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
2 Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
3 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
4 Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
5 О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
6 Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Читайте также
Все детские сады перешли на штатный режим работы в СКО
Более 129 тысяч жителей СКО не имеют медицинской страховки
Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив