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Сколько человек привили Pfizer в Атырауской области
4 Февраля 2022 01:18
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 5516 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 5516 человек. Из них: 260 беременных женщин, 2390 кормящих матерей, 2866 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
По информации управздрава, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия их законных представителей.
Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области 5278 человек лечатся от СOVID-19 дома.
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