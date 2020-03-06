Сколько человек прибыло в Казахстан из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил, сколько человек прибыло в Казахстан из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По данным Пограничной службы КНБ РК, в период с 1 февраля по 4 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человека, в том числе из стран ЕАЭС 992 623 человека», - сказал на брифинге Диас Ахметшарип.

Кроме того, в период с 6 января по 5 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 33124 человека.



