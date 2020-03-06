Новости
Сколько человек прибыло в Казахстан из-за рубежа
6 Марта 2020 17:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил, сколько человек прибыло в Казахстан из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Новости по темеСколько человек в Казахстане было помещено на карантин В Нур-Султан из Сеула прибыли еще 93 казахстанца Число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило 52 тыс. человек
«По данным Пограничной службы КНБ РК, в период с 1 февраля по 4 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человека, в том числе из стран ЕАЭС 992 623 человека», - сказал на брифинге Диас Ахметшарип.
Кроме того, в период с 6 января по 5 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 33124 человека.
Ключевые слова: Транспорт, Общество, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Минздраве пообещали улучшить условия для казахстанцев, находящихся на карантине в Алматы
- Сколько человек в Казахстане было помещено на карантин
- В Нур-Султан из Сеула прибыли еще 93 казахстанца
- Жен и матерей погибших при исполнении полицейских навестили в канун 8 Марта
- Число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило 52 тыс. человек
- Я надеюсь, что это будет очень хороший новый закон – глава Офиса ОБСЕ о проекте закона о мирных собраниях
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047