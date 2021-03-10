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Сколько человек прибыло в Казахстан из Кыргызстана в 2021 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Марта 2021, 11:03
Сколько человек прибыло в Казахстан из Кыргызстана в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Соглашением стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств. Ратификация Соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества двух стран в борьбе с незаконной миграцией, урегулирования миграционных процессов, пресечения незаконных каналов миграции и двойного гражданства», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По его словам, Парламент Кыргызской Республики ратифицировал соглашение 17 февраля 2021 года.

«К этому часу МВД РК ратифицировало 23 соглашения в сфере миграции. На этапе подготовки еще 8 международных соглашений. В прошлом году из Кыргызской Республики в Казахстан прибыло более 281 тысяч человек. За два месяца этого года более 22 тысяч человек. Из Казахстана в Кыргызскую Республику 175 тысяч человек, за два месяца этого года – более 20 тысяч человек», - отметил министр.

«Взаимоотношения между жителями двух стран активно развиваются. Такое же соглашение Казахстан подписал с Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном и Республикой Беларусь», - заключил Е. Тургумбаев.


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