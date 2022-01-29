Сколько человек пострадали в ходе январских беспорядков, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4-5 января текущего года мирные шествия в Атырау переросли в массовые беспорядки, вследствие которых получили ранения 20 жителей, 53 сотрудника полиции и 28 военнослужащих. Кроме того, в ходе беспорядков в Атырау погиб один человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

«Во время массовых беспорядков был обнаружен труп одного гражданина. В связи с этим, было возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, назначена экспертиза, ведутся следственные действия. За нарушение закона РК о правилах организации мирных митингов оформлены административные протоколы на 234 человека. Из них 184 человека взяты под административный арест, 5 человек оштрафованы, 40 гражданам сделаны предупреждения. Наряду с этим, возбуждено 22 уголовных дела по различным статьям УК РК», - сообщили в департаменте полиции региона.

В департаменте сообщили, что всем сотрудникам полиции будет выплачена премия в размере 150 тысяч тенге и направлены представления о награждении министром сотрудников полиции, получивших ранения. В соответствии с законом о деятельности правоохранительных органов, предусмотрена материальная помощь получившим ранения сотрудникам в зависимости от степени ранения.