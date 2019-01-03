Сколько человек пострадали от гололеда в Астане в новогодние праздники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 240 человек обратились за помощью в травматологический пункт в новогодние праздники в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ травматологии и ортопедии.

«В период с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 количество обратившихся за медицинской помощью в травмпункт при РГП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения РК составило 240 человек, из них 140 человек получили травмы на улице, преимущественно ушибы, переломы», - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в лечебном учреждении, пик обращений пришёлся на 2 января и составил 87 человек, из которых 48 обратившихся пострадали вследствие гололедицы.

«Ежедневно в зимний период травмпункт обслуживает около 70 человек. В настоящее время работает в штатном режиме», - добавили в НИИТО.