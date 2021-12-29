Сколько человек попало в реанимацию из-за коронавируса в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек находится на лечении от коронавируса в больницах столицы, рассказал на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На утро 29 декабря по городу 260 пациентов в инфекционных стационарах, из них в реанимации 42 человек. На аппарате ИВЛ 14 человек», - сообщил Тимур Муратов.
Было отмечено, что, несмотря на хорошие показатели, организации ПМСП продолжают обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Мобильные бригады в день совершают около 1000-1200 выездов на дом к амбулаторным пациентам.
В целях профилактики и защиты от мутированного вируса в столице продолжается вакцинация населения против коронавируса.
Так, в Нур-Султане первый компонент вакцины получили уже 485 тысяч человек, полный курс иммунизации прошли 454 тысячи жителей.
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