17 Августа 2022 08:43

Сколько человек получило полный курс вакцины от COVID-19 в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 17 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 573 тыс. 638 человек, вторым компонентом – 9 млн 352 тыс. 984 человек.