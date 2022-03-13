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    09:00, 13 Март 2022 | GMT +6

    Сколько человек получили вакцину Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    12 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинированы: I компонентом - 902 403 человека, II компонентом - 699 147 человек.

    Из них I дозой: подростки – 747 081, беременные женщины – 34 157, кормящие женщины – 118 177; II дозой: подростки – 584 486, беременные женщины – 25 943, кормящие женщины – 88 650.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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