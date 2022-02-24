Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, 23 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 367 506 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 961 969 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.