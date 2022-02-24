+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане

24 Февраля 2022 08:26
Поделиться:
Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
197 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 46 заболевших, четыре летальных исхода за сутки Коронавирус: город Алматы перешел в «желтую» зону 2 566 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

По данным Министерства здравоохранения РК, 23 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 367 506 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 961 969 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
197 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 46 заболевших, четыре летальных исхода за сутки
Коронавирус: город Алматы перешел в «желтую» зону
2 566 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
Популярное
1 Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
2 В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
3 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
4 Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
5 Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
6 Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
Читайте также
566 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
268 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области
Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив