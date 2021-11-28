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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

28 Ноября 2021 08:22
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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 712 773 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Вторым компонентом провакцинировано 8 053 ​​406 человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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