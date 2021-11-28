Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 712 773 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.