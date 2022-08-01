1 Августа 2022 15:20

Сколько человек получили реальные сроки лишения свободы по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реальные сроки лишения свободы по январским событиям получили 92 подсудимых. Об этом заявил заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Нурлыбек Сабитов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - сказал Нурлыбек Сабитов.

Отмечено, что по остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

«По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тыс. следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4 тыс. исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. Органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования», - добавил Нурлыбек Сабитов.