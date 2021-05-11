Сколько человек получили прививки против КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с начала старта вакцинации первым компонентом провакцинировано 128 тысяч 700 человек, вторым компонентом – свыше 52 000 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В настоящее время пункты вакцинации развернуты как в медицинских организациях, так и в торговых комплексах города. Таким образом, прививочные пункты с учетом выездных бригад увеличены в три раза.

Количество пунктов в ТРЦ и торговых комплексах по городу – 9. Это ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк» и торговые комплексы «Биг Шанхай», Центральных рынок, ТД «Алем» и «Артем». В данных прививочных зонах провакцинировано уже порядка 14 тысяч человек.

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

Также по организациям ПМСП города уже распределены оставшиеся дозы отечественной вакцины QazVac. Данные дозы предназначены для вакцинации той половины граждан, которые получили на первом этапе. Напомним, в конце апреля в столицу поступило 6 000 казахстанского препарата.

Из поступившей 7 400 дозы вакцин китайского производства в остатках чуть меньше 6 700 доз. По данным управления общественного здравоохранения, на днях на склады поступило еще 7 400 доз Sinofarm Hayat-Vak. Также в наличии имеется российская вакцина «Спутник V».

Поставки доз препаратов осуществляются согласно графику и разнарядке СК-Фармация и МЗ РК.