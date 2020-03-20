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Сколько человек покинули Алматы за сутки
20 Марта 2020 12:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 100 тысяч человек покинуло Алматы за 19 и 20 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«За сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4383 машины, выехало 3884 автомобиля. Въехало 20 числа 17810 автомашин, выехало 20 числа 10772 автомашины. В этих автомобилях находилось на выезд 47 325 человек, на въезд 45956 человек 19 числа, и 54700 человек 20 числа на выезд и на въезд 49018 20 числа. Ситуация на блокпостах остается стабильной «, - рассказал в ходе онлайн брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса.
Ключевые слова: Алматы, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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