Сколько человек покинули Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 100 тысяч человек покинуло Алматы за 19 и 20 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4383 машины, выехало 3884 автомобиля. Въехало 20 числа 17810 автомашин, выехало 20 числа 10772 автомашины. В этих автомобилях находилось на выезд 47 325 человек, на въезд 45956 человек 19 числа, и 54700 человек 20 числа на выезд и на въезд 49018 20 числа. Ситуация на блокпостах остается стабильной «, - рассказал в ходе онлайн брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса.