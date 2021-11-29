Сколько человек погибло при взрывах газовых баллонов, сообщили в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На объектах социальной инфраструктуры страны на сегодняшний день зафиксировано 55 случаев хлопков и вспышек газовоздушной смеси, взрывов бытовых баллонов и отравления газом. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На объектах социальной инфраструктуры страны на сегодняшний день зафиксировано 55 случаев (2020 год – 67 случаев) хлопков и вспышек газовоздушной смеси, взрывов бытовых баллонов и отравления газом, из них 33 хлопка газовоздушной смеси, 16 взрывов бытовых баллонов, 6 отравлений газом, в которых пострадало 86 человек, из них 14 детей, в том числе погибло 21, из них 3 детей», - сказал Мереке Пшембаев.

Вице-министр добавил, что из 55 случаев взрывов, хлопков и вспышек газовоздушной смеси 36 случаев связаны с эксплуатацией бытовых баллонов и (или) с их неисправностью.

Было отмечено, что анализ сложившегося на сегодня механизма оборота бытовых газовых баллонов и связанных с ним процессов (заправка, транспортировка, многократное применение и вывод из эксплуатации (списание, утилизация)) показывает многочисленные проблемы, связанные с аварийностью баллонов, наиболее актуальными из которых является:

- наличие в стране огромного количества старых и просроченных баллонов, используемых населением, заправка которых осуществляется нелегально;

- тенденция к старению парка баллонов;

- обезличенность и отсутствие учета баллонов, находящихся в обороте;

- деятельность газовых компаний, нелегально заправляющих баллоны;

- игнорирование требований безопасности в процессе заправки и эксплуатации баллонов.