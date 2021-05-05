НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек погибло при пожарах с начала года в столице, сообщили в ДЧС города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При пожарах погибло шесть человек, травмировано 11 человек. В прошлом году у нас в это время погибло 11 человек и травмировано тоже было 11 человек», - сказал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров.

«По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 37%. В прошлом году (за аналогичный период) было зарегистрировано 190 пожаров», - пояснил Сабит Битаев.

Было отмечено, что основными причинами пожаров на сегодняшний день являются: нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – 163 случая, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 67 случаев, неосторожное обращение с огнем – 29 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ - 5 случаев.