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    16:23, 05 Май 2021 | GMT +6

    Сколько человек погибло при пожарах с начала года в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек погибло при пожарах с начала года в столице, сообщили в ДЧС города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При пожарах погибло шесть человек, травмировано 11 человек. В прошлом году у нас в это время погибло 11 человек и травмировано тоже было 11 человек», - сказал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга.

    Ранее сообщалось, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров.

    «По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение на 37%. В прошлом году (за аналогичный период) было зарегистрировано 190 пожаров», - пояснил Сабит Битаев.

    Было отмечено, что основными причинами пожаров на сегодняшний день являются: нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – 163 случая, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 67 случаев, неосторожное обращение с огнем – 29 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ - 5 случаев.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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