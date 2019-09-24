Сколько человек погибло от производственных травм в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году 8 человек погибли от производственных травм в Нур-Султане. Об этом сообщил на брифинге в столичном акимате председатель профсоюзного центра города Нур-Султан Тастанбек Есентаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года у нас в столице зарегистрировано 34 случая производственного травматизма, из которых 27 работников получили серьезные травмы, 8 случаев с летальным исходом. В расследовании случаев производственных травм, наряду с государственными инспекторами труда, участвуют и представители профсоюза. Анализ несчастных случаев со смертельным исходом показал, что в большинстве случаев травматизма доказана вина работодателя. В основном, это: неудовлетворительная организация производства работ; не обеспечение безопасных условий труда; недостатки или отсутствие обучения безопасным приемам труда, нарушение правил безопасности и охраны труда; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, содержание территорий и недостатки в организации рабочих мест», – сказал Т.Есентаев.

Также, по его словам, причинами травматизма на производстве являются нарушения правил дорожного движения, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, отсутствие службы или ответственного лица по охране труда, слабое обеспечение работников спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Т.Есентаев отметил, что во всех организациях, где зарегистрированы случаи производственного травматизма, нет профсоюзов и производственных советов по безопасности и охране труда. Материалы по каждому случаю переданы в уполномоченные государственные органы.

Председатель профсоюзного центра также сообщил, что по итогам «круглого стола», проведенного в рамках празднования 100-летия Международной организации труда и Всемирного дня охраны труда, выработаны рекомендации по внесению изменений в трудовое законодательство. В частности, эти поправки должны усилить ответственность работодателей за обеспечение безопасности труда, обеспечить создание первичных профсоюзных организаций и производственных советов. Кроме того, представителями профсоюзов внесены предложения о внедрении физкультурных пауз, производственной гимнастики на предприятиях.

Кроме того, по словам Т.Есентаева, Профцентр Нур-Султана проводит работу по реализации проекта Верховного суда «Профилактика трудовых споров и споров, вытекающих из публично-правовых отношений». С начала года медиаторами Примирительного центра Нур-Султана было рассмотрено около 5 000 заявлений от граждан, из которых лишь 2 процента были направлены в суд. Члены профсоюзов по личным вопросам бесплатно получают услуги в Примирительном и Профцентре.