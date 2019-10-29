+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 10 °С
USD 387.98 EUR 430.31
RUB 6.09 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана

29 Октября 2019 18:31
Поделиться:
Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек было переселено в северные регионы Казахстана, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу
Первые дома для переселенцев сдали в Северном Казахстане Почти 770 семей переселенцев ждут в этом году в СКО Еще 37 столичных семей переехали в Экибастуз по программе «Нұрлы Ертіс»

«С 2017 года более 12 тыс. человек добровольно переселились в северные регионы», - сказал Акмади Сарбасов.

Вице-министр также добавил, что одним из действенных механизмов Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» является поддержка предпринимательских инициатив. За 3 года выделено 180 млрд тенге.

В результате порядка 33 тыс. граждан, основная доля которых сельские жители, открыли собственное дело. Из года в год число получателей микрокредитов увеличивается. Если в 2017 году было выдано лишь 7 200 кредитов, то в этом году планируется выдача 19 тыс. микрокредитов. На сегодняшний день 12 тыс. человек (61%) получили кредиты.

В свою очередь, эти 12 тыс. человек создали дополнительно 10 400 рабочих мест, за 3 года дополнительно создано всего 27 тыс. рабочих мест.

«Темп распределения кредитов среди населения низок в Мангистауской области и городах Шымкенте, Нур-Султане», - добавил Акмади Сарбасов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минтруда РК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив