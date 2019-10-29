Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек было переселено в северные регионы Казахстана, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 2017 года более 12 тыс. человек добровольно переселились в северные регионы», - сказал Акмади Сарбасов.
Вице-министр также добавил, что одним из действенных механизмов Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» является поддержка предпринимательских инициатив. За 3 года выделено 180 млрд тенге.
В результате порядка 33 тыс. граждан, основная доля которых сельские жители, открыли собственное дело. Из года в год число получателей микрокредитов увеличивается. Если в 2017 году было выдано лишь 7 200 кредитов, то в этом году планируется выдача 19 тыс. микрокредитов. На сегодняшний день 12 тыс. человек (61%) получили кредиты.
В свою очередь, эти 12 тыс. человек создали дополнительно 10 400 рабочих мест, за 3 года дополнительно создано всего 27 тыс. рабочих мест.
«Темп распределения кредитов среди населения низок в Мангистауской области и городах Шымкенте, Нур-Султане», - добавил Акмади Сарбасов.
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