Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек было переселено в северные регионы Казахстана, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2017 года более 12 тыс. человек добровольно переселились в северные регионы», - сказал Акмади Сарбасов.

Вице-министр также добавил, что одним из действенных механизмов Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» является поддержка предпринимательских инициатив. За 3 года выделено 180 млрд тенге.

В результате порядка 33 тыс. граждан, основная доля которых сельские жители, открыли собственное дело. Из года в год число получателей микрокредитов увеличивается. Если в 2017 году было выдано лишь 7 200 кредитов, то в этом году планируется выдача 19 тыс. микрокредитов. На сегодняшний день 12 тыс. человек (61%) получили кредиты.

В свою очередь, эти 12 тыс. человек создали дополнительно 10 400 рабочих мест, за 3 года дополнительно создано всего 27 тыс. рабочих мест.

«Темп распределения кредитов среди населения низок в Мангистауской области и городах Шымкенте, Нур-Султане», - добавил Акмади Сарбасов.