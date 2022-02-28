Сколько человек переболели COVID-19 в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау названо количество переболевших коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«С марта 2020 года, когда началась пандемия и в Атырау появились первые больные, COVID-19 заразились 62 186 человек, 98,2 процентов из которых выздоровели. 746 человек умерли. За две последние недели факты заражение коронавирусной инфекцией сократилось в 2,6 раза. Стационары располагают 2360 койко-местами, на сегодня там лечатся менее 50 человек. Всего в реанимационных отделениях области 106 койко-мест, на сегодня там получают лечение 9 человек», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев.
По его словам, область располагает 129 мобильными бригадами. Все они скоро будут расформированы и направлены на другие участки оказания медицинской помощи.
«В Атырауской области за последние сутки не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. Ситуация стабилизировалась. Однако такой положительный момент имеет и свой побочный эффект – снизились темпы вакцинации, ревакцинации», - отметил Асхан Байдуалиев.
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