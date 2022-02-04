Сколько человек освобождено из-под стражи в связи с январскими событиями в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек освобождено из-под стражи после трагических январских событий в РК, сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изолятора временного содержания освобождено 103 гражданина. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционирвнии меры пресечения», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.
Кроме того, по его словам, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения.
«В частности, прокуратурой города Алматы из-под ареста освобождено 59 подозреваемых. В Кызылординской области - три лица, и в ВКО - одно лицо. Содержание их под стражей заменено на подписку о невыезде. Еще трем лицам прокуратура Кызылординской области с санкции суда заменила содержание под стражей на домашний арест. Для открытости и прозрачности данной работы налажено взаимодействие с правозащитными организациями», - добавил Елдос Килымжанов.
Ранее сообщалось, сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане.
- Ущерб из-за массовых беспорядков превысил 88 млрд тенге – МВД РК
- Более 10 тысяч допросов и очных ставок проведено по январским событиям – Генпрокуратура РК
- Январские события: 148 жалоб на недозволенные методы следствия рассматривает прокуратура
- Сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане
- Замакима Атырауской области предстал перед судом по обвинению в растрате
- Нужно изменить отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов - ветеран полиции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана