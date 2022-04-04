Сколько человек осуждено по январским событиям – в Генпрокуратуре предоставили свежие данные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, сколько человек было осуждено по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследованием трагических январских событий занимаются межведомственные оперативно-следственные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела. Из них возбуждено 44 дела об актах терроризма, 47 – о массовых беспорядках. Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников преступлений. Подозреваемыми в организации массовых беспорядков и участии в них признаны 547 человек. Из них 269 находятся под стражей. Следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела. Большинство из них – кражи, грабежи, хищения оружия и другие не менее тяжкие преступления», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что после проведения необходимых следственных действий, дела сразу же направляются в суд.

«За эти преступления судами осуждено 152 человека», - уточнил Елдос Килымжанов.

