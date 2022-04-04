Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Сколько человек осуждено по январским событиям – в Генпрокуратуре предоставили свежие данные

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2022, 16:26
Сколько человек осуждено по январским событиям – в Генпрокуратуре предоставили свежие данные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, сколько человек было осуждено по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследованием трагических январских событий занимаются межведомственные оперативно-следственные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела. Из них возбуждено 44 дела об актах терроризма, 47 – о массовых беспорядках. Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников преступлений. Подозреваемыми в организации массовых беспорядков и участии в них признаны 547 человек. Из них 269 находятся под стражей. Следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела. Большинство из них – кражи, грабежи, хищения оружия и другие не менее тяжкие преступления», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что после проведения необходимых следственных действий, дела сразу же направляются в суд.

«За эти преступления судами осуждено 152 человека», - уточнил Елдос Килымжанов.


Генпрокуратура   Судебный процесс   Общественный контроль МИОР   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению