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Сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане

4 Февраля 2022 20:24
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Сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек все еще содержится под стражей после трагических январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 4 февраля текущего года, в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что к 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества.

«В каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию», - отметил Елдос Килымжанов.



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#Генпрокуратура   #Судебный процесс   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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