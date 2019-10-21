Сколько человек оплатили единый социальный платеж в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане единый социальный платеж оплатили 176,1 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе Правительственного часа в Сенате по вопросам реализации задач в области здравоохранения в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Численность 15 льготных категорий граждан составляет 10,9 млн. человек или 57% от всего населения. Единый совокупный платеж, в структуре которого 40% - это отчисления на ОСМС – позволяет вовлечь неформально занятое население в ОСМС. Сейчас ЕСП оплатили 176,1 тыс. человек. Ожидается, что их число возрастет до 500 тыс. человек», - сказал Елжан Биртанов.

Министр добавил, что за 9 месяцев текущего года эта мера позволила определить статус 74% или 2 млн. человек, ранее не идентифицированных в системе как участники ОСМС.

«Комитету госдоходов необходимо жестко мониторить платежи для обеспечения максимального участия граждан в системе ОСМС», - подчеркнул Елжан Биртанов.

Министр также добавил, что в рамках перехода на ОСМС будет внедрена новая модель ГОБМП и пакет ОСМС на основе трехуровневой системы медицинского обеспечения.

Первый уровень обеспечит предоставление ГОБМП за счет государственного бюджета всем гражданам РК, оралманам и постоянно проживающим иностранцам – охват составит 100%.

Второй уровень – это пакет ОСМС для застрахованного населения, сверх ГОБМП, охват ожидается на уровне 94,5%.

Третий уровень – это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС, получение которых предусмотрено за счет добровольного медицинского страхования либо на платной основе.