Сколько человек охватят амнистией в честь 30-летия Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек планируется охватить амнистией в честь 30-летия Независимости РК, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», отметил, что законопроект направлен на освобождение заключенных за средние и не особо тяжкие преступления, а также сокращение срока наказания за некоторые преступления.

«Амнистия будет применяться в отношении ветеранов, несовершеннолетних, пожилых граждан, а также инвалидов первой и второй группы, не представляющих угрозу для общества», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что в республике в 64 местах заключения, 16 следственных изоляторах находятся 34 тысячи человек, из них по 30 тысячам уже вынесено судебное решение, остальные 4 тысячи находятся под следствием, 93% находятся в заключении по тяжелым и особо тяжким преступлениям, 45% ранее судимы.

«Вместе с тем 32 тысячи человек находятся на пробационном контроле. Согласно проекту амнистией будут охвачены 2 236 подсудимых, 11 310 человек, находящихся на пробации. В итоге тысяча человек будут освобождены из заключения, 3 818 будут освобождены с пробационного контороля. Также будут сокращены сроки 1 294 заключенным и 7 492 лицам, находящимся на пробации. В-третьих, будут сокращены 5 тысяч досудебных дел, из них 1 674 человек будут освобождены от уголовной ответственности», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

Министр подчеркнул, что за особо тяжкие преступления амнистия не предусматривается.