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Сколько человек охватили мерами содействия занятости в столице

21 Февраля 2022 12:06
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Сколько человек охватили мерами содействия занятости в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек охватили мерами содействия занятости в столице, рассказал на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Охвачено мерами содействия занятости в рамках Государственной программы «Еңбек» - 23 240 человек, или 106%», - сказал Талгат Есимов.

Было отмечено, что трудоустроены на постоянные рабочие места 7 212 человек:

- на проекты Дорожной карты занятости - 260 человек;

- по молодежной практике - 914 человек, или 102% (при плане 900);

- на социальные рабочие места - 185 человек, или 123% (при плане 150);

- на общественные работы - 2 848 человек, или 131% (при плане 2 177);

- в проекте «Первое рабочее место» - 91 человек, или 101% (при плане 90);

- «Контракт поколений» - 2 претендента.

По данным ведомства, краткосрочным профессиональным обучением охвачено 213 человек (при плане 200): электрогазосварщик – 4, электромонтер – 11, машинист крана – 4, слесарь-сантехник – 2, SMM менеджер – 10, кондитер – 25, портной – 40, пекарь – 15, повар – 33, парикмахеры - 28, контролер кассир – 10, воспитатель – 12, помощник воспитателя - 5 и швея – 14.

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#Нур-Султан   #Минтруда РК   #Занятость   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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