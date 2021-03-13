Сколько человек охвачено скрининговыми осмотрами в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек было охвачено скрининговыми осмотрами в 2020 году, сообщили в Министрстве здравоохранения РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией и введением в РК карантина и других мер борьбы с эпидемией, плановые обследования в ПМСП были частично приостановлены. В этой связи охват скрининговыми осмотрами за 2020 год составил:

На рак шейки матки (РШМ) – обследовано 786 690 женщин (83,5% от плана), выявлено 264 случая рака, в том числе на I стадии 59,1%;

На рак молочной железы (РМЖ) обследовано 744 972 женщин (75,5% от плана). Выявлено 1072 случая РМЖ. Удельный вес РМЖ 0-I стадии составил 48,6%.

На колоректальный рак (КРР) обследовано 971 450 человек (86,7% от плана). По итогам осмотров выявлено 19,0% предраковых заболеваний толстой кишки из числа прошедших колоноскопию. Выявлено 187 случаев КРР. Удельный вес КРР -I стадии составил 33,7%.



