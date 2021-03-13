РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 13 Март 2021 | GMT +6

    Сколько человек охвачено скрининговыми осмотрами в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек было охвачено скрининговыми осмотрами в 2020 году, сообщили в Министрстве здравоохранения РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве отмечают, что в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией и введением в РК карантина и других мер борьбы с эпидемией, плановые обследования в ПМСП были частично приостановлены. В этой связи охват скрининговыми осмотрами за 2020 год составил:

    На рак шейки матки (РШМ) – обследовано 786 690 женщин (83,5% от плана), выявлено 264 случая рака, в том числе на I стадии 59,1%;

    На рак молочной железы (РМЖ) обследовано 744 972 женщин (75,5% от плана). Выявлено 1072 случая РМЖ. Удельный вес РМЖ 0-I стадии составил 48,6%.

    На колоректальный рак (КРР) обследовано 971 450 человек (86,7% от плана). По итогам осмотров выявлено 19,0% предраковых заболеваний толстой кишки из числа прошедших колоноскопию. Выявлено 187 случаев КРР. Удельный вес КРР -I стадии составил 33,7%.



    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!