Сколько человек объявил в международный розыск Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек Казахстан подал в международный розыск, сообщил сенатор Нурлан Бекназаров на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным на 1 апреля текущего года правоохранительными органами РК в розыск объявлено 2 341 человек, из них в межгосударственный розыск – 750 человек, в международный розыск - 1 591», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал договор с Северной Македонией о передаче осужденных.

Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для эффективного сотрудничества между двумя странами в борьбе с преступностью. Основная задача законопроекта - укрепление двухстороннего сотрудничества в области выдачи лиц, которые находятся на территории одной Стороны и разыскиваются компетентными органами другой Стороны для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу лица. Договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, об отказе в выдаче, об отсрочке выдачи или временной выдачи, о запросе о выдаче и необходимых документах, об упрощенной процедуре выдачи и повторной выдачи лица и другие. Центральным органом, ответственным за реализацию настоящего договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура Республики Казахстан. Ожидаемым результатом ратификации договора является создание благоприятных условий для укрепления взаимного сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью.